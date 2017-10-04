SOCAR-Umid присоединяется к "Азнефть"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) реорганизуется.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.
По информации, зарегистрированное в Бакинском региональном отделении по государственной регистрации юридических лиц под номером 0103-P18-37925 от 16 июня 2003 года ПО "Азнефть" объявило о реорганизации в связи с присоединением ООО SOCAR-Umid.
Отметим, что SOCAR-Umid занято разработкой газоконденсатного месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспия.
Месторождение "Умид" расположено на расстоянии 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.
Günel AbbasovaАвтор новости
Поделиться в Facebook