SOCAR-Umid присоединяется к "Азнефть"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) реорганизуется.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, зарегистрированное в Бакинском региональном отделении по государственной регистрации юридических лиц под номером 0103-P18-37925 от 16 июня 2003 года ПО "Азнефть" объявило о реорганизации в связи с присоединением ООО SOCAR-Umid.

Отметим, что SOCAR-Umid занято разработкой газоконденсатного месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспия.

Месторождение "Умид" расположено на расстоянии 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.