SOCAR Ukraine: Во время пандемии мы пытались помочь правительству

По его словам, трафик уменьшился, соответственно, сократились и продажи топлива: "Потом ситуация выровнялась, и мы практически уже вышли по продажам на объемы прошлого года"

Из-за пандемии и карантина коронавируса (COVID-2019) продажи топлива на АЗК SOCAR в Украине снизились на 30-35%.

Как сообщает Report, об этом в интервью украинской прессе заявил директор розничного направления SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

По его словам, трафик уменьшился, соответственно, сократились и продажи топлива: "Потом ситуация выровнялась, и мы практически уже вышли по продажам на объемы прошлого года".

Представитель SOCAR отметил, что компания не обращалась к правительству с просьбой о поддержке во время карантина: "Мы посчитали, что в этот момент правительство нужнее малому и среднему бизнесу. Мы проблемы решали самостоятельно. Более того, мы старались помогать правительству, понимая сложность ситуации. Закупали для медицинских центров, врачей защитные костюмы, маски, а также выделяли топливо. Мы также старались по возможности не останавливать наши социальные проекты - купили для "Охмадета" реанимационную систему для преждевременно рожденных детей. В целом мы были больше сосредоточены на безопасности нашего персонала и наших гостей, бизнес здесь был на втором месте".

"С учетом снижения объемов продаж прибыль снизилась. Но в этом году основной задачей было – сохранить рабочие места, сохранить команду и обеспечить круглосуточную работу всех наших комплексов так, как привыкли наши потребители. Можно было снизить затраты: отменить ночной график работы, сократить количество людей в смене или сократить количество товаров в маркете. Мы не могли себе этого позволить. Доход уменьшился, но при этом прибыльность мы сохранили. Ни один сотрудник компании не был сокращен, весь наш персонал обеспечили работой. Мы понимали, что это затраты, но были к ним готовы", - сказал Орлов.