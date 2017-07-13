SOCAR Ukraine в полтора раза нарастил импорт газа

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), в июне в 1,5 раза нарастила импорт газа в Украину по сравнению с маем.

Как передает Report со ссылкой на OilNews, об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

"В июне SOCAR нарастил объемы импорта в полтора раза, завезя в Украину через Польшу около 36 млн куб. м”,- говорится в сообщении.

Отметим, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. Сеть на сегодня оперирует 60 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: "Баку-1" в Киеве и "Гянджа" в Одессе.