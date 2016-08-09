SOCAR Ukraine учредила новую компанию SOCAR LPG

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Дочерняя кампания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине "SOCAR Energy Ukraine" зарегистрировала новое предприятие для оптовой и розничной реализации сжиженного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, компания под названием SOCAR LPG была зарегистрирована в городе Черкассы.

Компанию возглавила Екатерина Тамразова. Она отметила, что создание новой компании связано с усилением газового направления в структуре украинского представительства SOCAR.

Официально Екатерина Тамразова вступила в должность с 1 августа.