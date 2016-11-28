SOCAR Ukraine разыграл призы среди своих клиентов

Киев. 28 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена победителей третьего розыгрыша в рамках акции «Level награды».

Как сообщает украинское бюро Report, Куропятник Вячеслав получил 200 бонусов на картку level, Алексеенко Борис - 300 бонусов на картку level, Шило Олег- 500 бонусов на картку level, и Тимофеева Алина - 1000 бонусов на картку level. А главный приз - Apple iPhone 7 Black 32 GB выиграл Байдан Павел.

Напомним, акция «Level награды» проходит в сети АЗС SOCAR с 1 ноября до февраля. Сеть АЗК SOCAR разыгрывает бонусы на карточку лояльности LEVEL (100, 200, 300, 500, 1000 еженедельно), шесть смартфонов Apple iPhone 7 Black 32 GB и семь часов Apple Watch Series 2 Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 38 mm.

Для участия в акции необходимо заправиться минимум на 30 литров топлива, в частности 92, 95, Nano 95, Nano 98, Nano ДП, Diesel Nano Extro. Заправка сжиженным газом не дает права участия в конкурсе.