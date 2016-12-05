SOCAR Ukraine продолжает разыгрывать призы среди своих клиентов

Киев. 5 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена победителей уже четвертого розыгрыша в рамках акции "Level награды", сообщает Report.

Акция "Level награды" проходит в сети АЗС SOCAR с 1 ноября до 31 января. Сеть АЗК SOCAR разыгрывает бонусы на карточку лояльности LEVEL (100, 200, 300, 500, 1000 еженедельно), шесть смартфонов Apple iPhone 7 Black 32 GB и семь часов Apple Watch Series 2 Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 38 mm.

Как сообщает украинское бюро Report, Першин Алексей получил 300 бонусов на карту Level, Адаменко Николай - 500 бонусов, и Трухан Сергей - 1000 бонусов на карту.

Главный приз - Apple iPhone 7 Black 32 GB выиграла Гонта Арина.

Для участия в акции необходимо заправиться минимум на 30 литров топлива, в частности 92, 95, Nano 95, Nano 98, Nano ДП, Diesel Nano Extro. Заправка сжиженным газом не дает права участия в конкурсе.