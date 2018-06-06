SOCAR Ukraine поставит министерству обороны 5 тыс. тонн реактивного топлива

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ SOCAR Ukraine, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), поставит министерству обороны Украины 5 тыс. тонн реактивного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, SOCAR Ukraine стал одним победителей тендера на поставку 24,880 тыс. тонн реактивного топлива, объявленного министерством обороны Украины. Компания стала победителем по двум лотам.

SOCAR Ukraine отгрузит топливо по цене 28 878 гривен/тонна.

Поставки ресурса будут осуществляться с 1 августа по 30 сентября.