SOCAR Ukraine планирует войти в тройку основных импортеров газа в Украину

Киев. 27 июля. REPORT.AZ/ Компания "Торговый дом SOCAR Ukraine" увеличила ежемесячный объем поставок природного газа в Украину с 4,5 млн кубометров в марте до порядка 50 млн кубометров в июне. Об этом украинскому бюро Report сообщили в пресс-службе компании.

Компания начала поставки природного газа в Украину в конце марта 2017 года. Поставки осуществляются через границы Польши, Венгрии и Румынии.

Всего с начала поставок компания импортировала около 95 млн кубометров природного газа.

SOCAR Ukraine планирует увеличить объем поставок до 100 млн кубометров в месяц и войти в тройку основных импортеров газа в Украину.