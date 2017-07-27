 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR Ukraine планирует войти в тройку основных импортеров газа в Украину

    SOCAR Ukraine увеличила поставки природного газа в Украину до 50 млн кубометров

    Киев. 27 июля. REPORT.AZ/ Компания "Торговый дом SOCAR Ukraine" увеличила ежемесячный объем поставок природного газа в Украину с 4,5 млн кубометров в марте до порядка  50 млн кубометров в июне. Об этом украинскому бюро Report сообщили в пресс-службе компании.

    Компания начала поставки природного газа в Украину в конце марта 2017 года. Поставки осуществляются через границы Польши, Венгрии и Румынии.

    Всего с начала поставок компания импортировала около 95 млн кубометров природного газа.

     SOCAR Ukraine планирует увеличить объем поставок до 100 млн кубометров в месяц и войти в тройку основных импортеров газа в Украину.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi