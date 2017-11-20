SOCAR Ukraine отсудил более 7 млн долларов США у минобороны Украины

Киев. 20 ноября. REPORT.AZ/ SOCAR Ukraine в судебном порядке получил средства за поставленное минобороны Украины топливо.

Как сообщает украинское бюро Report, 16 мая 2017 между SOCAR и минобороны был заключен договор на поставку для нужд оборонного ведомства топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 или Jet А-1. Компания должна была до конца мая этого года отгрузить минобороны 6,1 тыс. тон керосина. Согласно накладных, ТД "SOCAR Ukraine" поставил на баланс заказчика топливо на общую сумму 185,9 млн грн.

В пресс-службе SOCAR Ukraine сообщили, что минобороны не рассчиталось за полученное топливо, что и стало поводом для обращения в суд. Изучив представленные документы, 6 ноября Хозяйственный суд Киева принял решение в полной мере удовлетворить иск ТД "SOCAR Ukraine" и взыскать с минобороны 185 900 000 грн основного долга и 240 тыс. грн судебного сбора.

Как проинформировали Report в пресс-службе компании, по состоянию на 20 ноября средства в размере 185,9 млн. грн пришли на счет компании.

"Стоит отметить, что такой результат закупок и разрешения споров по обжалованиям в пользу SOCAR - не первый в нашей работе. В прошлом году мы стали первой компанией, которая изменила привычный ход событий, отстояв результат процедуры закупки и получили возможность поставлять горючее для "Укрзализныци". К сожалению, несмотря на то, что система государственных закупок дает очевидные положительные плоды и для бизнеса, и для государства, все-таки еще немало нужно сделать для того, чтобы эта система работала действительно прозрачно", - заявили в пресс-службе SOCAR Ukraine.

"Со своей стороны, мы много работаем над тем, чтобы юридически гарантировать выполнение обязательств по поставкам топлива и оплаты за них по результатам процедур государственных закупок. В своей работе мы понимаем, что 100% инвестиций в Украину - это средства Азербайджана, ее государственной нефтяной компании. Именно поэтому деятельность нашей компании производится в рамках тех корпоративных стандартов, которые транслируются с Баку. Эти принципы не предусматривают заигрываний с законом, а регулируют наши действия исключительно в рамках правового поля", - сообщили в SOCAR Ukraine.

В SOCAR Ukraine уверены, что сложный и высококонкурентный бизнес может работать цивилизованно, в результате чего выигрывает в первую очередь государство, экономя существенные средства, а в итоге - и рядовой гражданин.

"Компания пришла в Украину не на один год, и это существенные инвестиции, направленные на популяризацию азербайджанского подхода в бизнесе, то есть установление той высокой планки, которая пойдет на пользу украинскому бизнесу. Конечно, как и все зарубежные инвесторы, мы надеемся, что со временем регуляторная политика будет меняться к лучшему и наши инвестиции станут более эффективными и для экономики Украины, и для компаний-инвесторов", - резюмировали в пресс-службе SOCAR Ukraine.