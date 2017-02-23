SOCAR Ukraine намерена довести поставки в Молдову до 5 тыс. тонн в месяц

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Ukraine на первоначальном этапе будет заниматься исключительно оптовыми продажами на рынке Молдовы.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Delo директор оптового направления компании Андрей Бычков.

"Сейчас мы оцениваем перспективы входа. Для начала это будет исключительно опт, который не требует значительных капиталовложений в инфраструктуру, но обеспечивает быструю оборачиваемость средств. В планах довести поставки до 5 000 тонн в месяц, что позволит занять существенную долю рынка", - отметил он.

По его словам, сейчас компания изучает законодательство и риски ведения бизнеса в этой стране: “В марте мы будем четко понимать наши дальнейшие действия".