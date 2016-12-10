SOCAR Ukraine: Азербайджанские принципы и подходы к бизнесу влияют на методы работы компании

Киев. 10 декабря. REPORT.AZ/ Философия компании SOCAR Ukraine заключается в том, чтобы клиент чувствовал себя желанным гостем.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Закон и бизнес" заявил начальник управления правового обеспечения группы SOCAR Украина Михаил Третьяков.

"Принципы и подходы к бизнесу азербайджанцев влияют на методы работы SOCAR Ukraine. Юристы - народ хладнокровный. Мы больше руководствуемся рациональным зерном, но, конечно же, отношениям с нашими коллегами присущ определенный колорит", - заявил М.Третьяков.

По его словам, компания стремится придерживаться традиционной восточной доброжелательности и открытости - "это помогает в общении".

"Наш ритейл является этому примером: компания активно пропагандирует свои традиции, в том числе в дизайне комплексов, в наполнении карты блюд, которые продаются на наших АЗС, и в подходе к клиенту - в концентрации внимания на общении с ним. Наша философия заключается в том, чтобы клиент чувствовал себя желанным гостем", - подчеркнул начальник управления.

Наряду с этим он указал, что правовые системы Азербайджана и Украины очень похожи.

"Это облегчает понимание между юристами наших департаментов", - добавил М.Третьяков.