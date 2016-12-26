SOCAR Ukraine: Стратегия работы в Украине определяется высокими бизнес- и этическими стандартами материнской структуры - ИНТЕРВЬЮ

Киев. 26 декабря. REPORT.AZ/ Группа компаний SOCAR является не только ключевым звеном в вертикали азербайджанской госкомпании, но и влиятельным участником нефтегазового рынка Украины. О сотрудничестве с госпредприятиями, адаптации стратегии развития и приоритетных направлениях деятельности группы в 2017 году Report побеседовал с директором направления опта ГК SOCAR Андреем Бычковым и директором по рознице Игорем Орловым.

REPORT: Первый автозаправочный комплекс (АЗК) SOCAR открыла в Украине в 2011 году, завоевав потребителя безупречным сервисом и высокотехнологичностью комплексов. С тех пор компания нарастила количество комплексов до 58, покрыв всю территорию страны. В последнее же время темпы развития замедлились, по крайней мере новые АЗК не открываются также часто как на старте. Как Вы оцениваете работу за прошедшие 5 лет? С чем связано изменение планов по развитию сети автозаправочных станций?

Игорь Орлов: Вы совершенно правильно отметили, что нам удалось завоевать потребителя. И это самое главное достижение. С первых дней присутствия в Украине мы создавали определенный резонанс, удивляли наших клиентов и задавали новые стандарты сервисного обслуживания на рынке. Естественно, что в начале развитие было более интенсивным, мы ориентировались на покрытие, ведь нужно было добиться присутствия во всех регионах. В настоящий момент органический рост требует сосредоточить внимание на эффективности деятельности, что включает в себя анализ существующих процессов, структуры затрат, портфеля для получения максимальной отдачи от каждого отдельного уже открытого комплекса. А также более тщательный выбор новых площадок. Свою роль, безусловно, сыграла экономическая ситуация как внутренняя, так и внешняя. Тем не менее, ГК SOCAR чуть ли не единственная в Украине продолжает открывать новые АЗК.

Андрей Бычков: Да, действительно, в рознице мы от количества перешли к качеству, а вот в оптовом направлении движемся более интенсивными темпами, за год увеличив долю направления в общем обороте группы. Клиентская база включает более 2000 контрагентов, которые покупают топливо мелким и крупным оптом. Среди них как государственные компании, так и частный сектор. Безупречный сервис, также, как и в рознице, является отличительной характеристикой нашего предложения. Дисциплинированно выполняя обязательства, действуя исключительно в рамках законодательного поля, мы заработали репутацию ответственного и надежного партнера, что помогает нам успешно развивать это направление бизнеса.

REPORT: Расскажите подробнее о планах по развитию? Какие сегменты являются приоритетными для оптового направления?

Андрей Бычков: Безусловно, государственный сектор, в котором нам уже многого удалось добиться. За последний год мы проделали серьезную работу, в том числе связанную с повышением прозрачности закупок. Например, в тендерах ПАО "Укрзализныця" нами фактически был создан прецедент, когда в систему государственных закупок зашел новый игрок, обеспечив себе победу исключительно за счет конкурентоспособности предложения. Мы видим свою роль в том, чтобы продолжать быть катализатором подобных изменений. В публичном поле, в публичном диалоге с участниками рынка и представителями госстуктур добиваться равных условий для всех.

Мы также видим большой потенциал в сотрудничестве с агросектором. Украинские аграрии являются крупнейшими оптовыми потребителями топлива, заинтересованными в партнере, предоставляющем качественные продукты по честной цене. Тернополь, Ивано-Франковск, Винница – регионы, которые славятся своими урожаями и своими агрохолдингами, являются приоритетными для нас. Здесь же планируем открытие трех нефтебаз, которые помогут обеспечить бесшовную логистику в регионах.

REPORT: Как вы видите реформирование системы государственных закупок, чтобы они были максимально конкурентными и прозрачными?

Андрей Бычков: Механизмов не так много – их два. Первый - публичный диалог с нефтетрейдерами, порядочными компаниями и внесение необходимых изменений в условия проведения тендеров, чтобы убрать манипуляции на фоне их непрозрачности. Другой - создание стратегического запаса топлива на "Укрзализныце", чтобы исключить давления со стороны трейдеров на "Укрзализныцю" на фоне периодически возникающих дефицитов.

REPORT: Игорь, а каковы планы компании в рознице? Планирует ли SOCAR в ближайшее время открывать новые АЗК и в каких регионах страны?

Игорь Орлов: Я уже упоминал, что ключевой фокус на 2017 год – повышение эффективности и отдачи от каждого АЗК. При этом да, мы планируем развитие сети в городах-миллионниках, таких как Киев, Харьков, Днепр, Львов.

REPORT: У нас есть информация о том, что в ближайшее время в Киеве должен открыться новый АЗК. Расскажите подробнее.

Игорь Орлов: Да, все верно. Новый АЗК откроется в этом месяце на улице Протасов Яр в непосредственной близости от хорошо известной киевлянам горнолыжной трассы. Поэтому кроме традиционных сервисов SOCAR, бензина и газа, собираемся предложить кое-что особенное для наших лыжников (улыбается). Может быть это будет стоянка для лыж или особенное меню для экстремалов. Приезжайте на открытие, узнаете сами!

REPORT: Заинтриговали… Кстати о сервисах. Каким образом генерируете идеи новых услуг?

Игорь Орлов: Вы знаете, это постоянно действующий процесс, который в этом году обрел свою, так сказать, форму в рамках нового подразделения. В 2016 году был создан отдел инноваций, мы его называем "Креативное бюро". Здесь важно отметить, что инновации не являются для нас самоцелью. Мы внедряем новинки в работу АЗС для того, чтобы наши услуги были максимально простыми, удобными и экономили время наших клиентов.

REPORT: Каким образом принципы работы SOCAR транслируются из центрального офиса в Баку и как устанавливается контроль за их выполнением?

Игорь Орлов: Вы знаете, стратегия работы в Украине изначально определяется высокими бизнес- и этическими стандартами материнской структуры. А принципы корпоративного управления, которые используются для контроля, традиционны для большинства вертикально-интегрированных компаний.

REPORT: В июле этого года президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Украины Петр Порошенко обсудили в Баку возможности возобновления проекта нефтепровода Одесса-Броды. Готов ли данный трубопровод к транзиту азербайджанской нефти через территорию Украины? Ведутся ли переговоры в этом направлении?

Андрей Бычков: Безусловно, с технической точки зрения, нефтепровод готов. Юридически и политически – это сложный вопрос. Касательно переговоров – они велись давно, ведутся и этот процесс продолжается. Их логическое заключение возможно, но, к сожалению, здесь каких-либо других комментариев пока нет.

REPORT: Как вы оцениваете результаты первой поставки нефти SOCAR для давальческой переработки на Мозырский НПЗ в Беларусь и планируется ли продолжать эти поставки?

Андрей Бычков: Для Азербайджана это важный клиент, с которым велись переговоры последние несколько лет. Насколько мне известно, точечные поставки осуществлялись, но сторонам не удавалось договориться о постоянных условиях работы. Надеюсь, что в ближайшем будущем это станет возможным.

REPORT: Рассматривается ли возможность делать поставки на украинские заводы для давальческой переработки, в частности на Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи"?

Андрей Бычков: Мы вели переговоры с Шебелинским НПЗ в начале этого года по поставке ШФЛУ ("широкая фракция легких углеводородов", - сырье для переработки – авт.), но они оказались не выгодны нам экономически. Насколько нам известно, центральный офис SOCAR с Шебелинским НПЗ переговоры не вел. Но учитывая стремительное развитие "Укргаздобычи", их новый менеджмент, новые подходы к работе, вполне возможно, что в ближайшее время переговоры возобновятся.

REPORT: Рассматривается ли возможность выхода SOCAR Ukraine за пределы украинского рынка?

Андрей Бычков: Есть планы выхода на рынок Молдовы, поскольку он управляется из Украины. Этот рынок хотя и небольшой, в разы меньше украинского, но там есть перспективы для развития. Мы также не исключаем сотрудничество с молдавскими государственными структурами.