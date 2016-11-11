SOCAR удостоен нескольких наград в Грузии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября в Тбилиси (Грузия) медиа-холдинг Georgian Times и компания маркетинговых исследований Gorbi провели 17-ю традиционную церемонию награждения компаний-победителей бизнес-рейтинга.

Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, в выборе лучших компаний и деловых людей приняли участие независимые эксперты, руководители компаний, журналисты, пишущие на экономические темы, консалтинговые компании, неправительственные организации, фонды, службы социальных исследований. SOCAR Georgia Petroleum победила в номинациях "Cамый крупный налогоплательщик", "Лучшая инфраструктура и сеть автозаправочных станций", "Самый крупный работодатель". SOCAR Georgia Gas удостоена наград в номинациях "Самая лучшая стратегия развития", "Самое лучшее обслуживание", "Самая инновационная компания". Принадлежащий SOCAR Кулевский терминал на Черном море – ООО Black Sea Terminal объявлен "Инвестором года".

SOCAR Georgia Petroleum большинством голосов завоевала Гран-при конкурса.

На церемонии присутствовали члены парламента, представители правительства, бизнесмены, интеллигенция, дипломаты, местные и иностранные журналисты.