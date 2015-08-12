​SOCAR учредила новую компанию

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания KBR (США) учредили совместное предприятие. Как сообщает Report, новая компания называется SOCAR-KBR.

Компания с уставным капиталом в 500 тыс. манатов прошла государственную регистрацию 14 июля этого года, ее законным представителем является Тарлан Сахиб оглу Мамедов.

Членами Наблюдательного совета SOCAR-KBR являются Фахраддин Саттар оглу Исмаилов, Яшар Айдын оглу Лятифов, Ильхам Мадат оглу Насиров, Брендланд Ян Эгил (Braendeland Jan Egil), Надесан Сива ( Nadesan Siva) и Симмонит Мартин (Simmonite Martin).

Напомним, что 18 марта в Баку президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент и генеральный исполнительный директор компании KBR Стюарт Бреди подписали соглашение об учреждении совместного предприятия по оказанию инжиниринговых услуг.