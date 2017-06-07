SOCAR учредил новую компанию

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана ликвидировала одну из своих дочерних структур – ООО SOCAR-KPŞ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, ул. Сулеймана Рустама, 18.

Кроме того, SOCAR создал новую компанию. Так, министерство налогов зарегистрировало ООО SOCAR İT. Юридический адрес – г. Баку, Наримановский район, пр. Гейдара Алиева, 113. Уставный капитал компании равен 50 тыс. манатов, законный представитель – Вусал Мехман оглу Ахмедов.