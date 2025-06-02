SOCAR участвует в мероприятиях Baku Energy Week

11:54

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) активно участвует в 30-й юбилейной "Международной выставке нефти и газа Каспия" и "Бакинском энергетическом форуме", организованных в рамках "Бакинской энергетической недели", основным партнером которой она является.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, выставка "Нефть и газ Каспия", впервые проведенная по инициативе общенационального лидера нашего народа, автора новой энергетической стратегии Гейдара Алиева, за прошедшие годы превратилась в платформу, вносящую важный вклад в энергетическую безопасность, устойчивое развитие и эффективное сотрудничество в регионе и в глобальном масштабе.

В этом году SOCAR представлена на выставке стендом, отражающим лозунг "Укрепление устойчивого будущего через справедливый энергетический переход".



На стенде демонстрируется фотокомпозиция, посвященная энергетической политике великого лидера Гейдара Алиева. Здесь представлены редкие фотографии, отражающие реализацию новой нефтяной стратегии общенационального лидера, высокое внимание великой личности к развитию нефтегазовой промышленности и нефтяникам.



На стенде также представлены исторические фотографии, связанные с нефтегазовыми платформами, буровыми установками, заводами и терминалами SOCAR.

В информации SOCAR отмечается, что помимо выполнения стратегической роли в энергетическом секторе страны, компания также придает большое значение подготовке местных специалистов и профессиональному развитию своих сотрудников.

"Именно как символ этого видения, на стенде SOCAR на 30-й юбилейной выставке "Нефть и газ Каспия" демонстрируется композиция из фотографий 30 студентов БВШН, 30 волонтеров SOCAR, 30 участников Программы молодых талантов и 30 нефтяников", - заявили в компании.

На стенде можно получить самую актуальную информацию о работах, проводимых SOCAR в сферах переработки, нефтехимической промышленности, разведки, бурения, добычи в Азербайджане и за пределами нашей страны, а также об экспортных маршрутах, маркетинге и трейдинге, человеческом капитале, инновациях и направлениях цифровизации.

На стенде, где применены самые последние инновационные новшества, информация о направлениях деятельности SOCAR представлена с помощью современных технологий. Здесь можно получить самую актуальную информацию о работах, проводимых SOCAR в сферах переработки, нефтехимической промышленности, разведки, бурения, добычи в Азербайджане и за пределами нашей страны, а также об экспортных маршрутах, маркетинге и трейдинге, человеческом капитале, инновациях и направлениях цифровизации.



На "интерактивном столе", установленном в зоне проектов энергетического перехода, представлена подробная информация о целях декарбонизации SOCAR, соглашениях о сотрудничестве, подписанных компанией в рамках COP29, проектах возобновляемой энергии и инвентаризации и сокращения выбросов метана.



