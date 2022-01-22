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SOCAR: Не нуждаемся в битумном цехе в Армении

SOCAR: Не нуждаемся в битумном цехе в Армении Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не нуждается в битумном цехе в какой-либо области Армении и вообще не имеет интересов в этой стране
Энергетика
22 января 2022 г. 12:09
SOCAR: Не нуждаемся в битумном цехе в Армении

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не нуждается в битумном цехе в какой-либо области Армении и вообще не имеет интересов в этой стране.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий компании Ибрагим Ахмедов, комментируя сообщения армянских СМИ о желании SOCAR приобрести совместное армяно-российское предприятие - битумный завод в селе Суренаван Араратского района Армении.

"Такие абсурдные претензии не соответствуют масштабам SOCAR. SOCAR - это глобальный бренд Азербайджана, крупнейший иностранный инвестор в Турции, крупнейший налогоплательщик в Азербайджане и Грузии, компания, осуществляющая операции в Европе, ведущая сила таких крупных международных проектов, как Южный газовый коридор", - сказал И.Ахмедов.

Ранее армянская газета “Грапарак” со ссылкой на свои источники написала, что SOCAR хочет купить битумный завод в Армении. Газета утверждает, что компания, являющаяся одним из крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, ведет переговоры при посредничестве Грузии.

Завод в Арарате начал работу в 2006 году, а через полтора года после “бархатной революции” в Армении прекратил свою деятельность. Новое правительство закупало сырье в основном из Ирана для дорожного строительства, и не нуждалось в продукции битумного завода. В настоящее время здесь осталось всего несколько сотрудников, а телефонные номера предприятия не отвечают. Поэтому официального комментария по этому вопросу издание получить не смогло.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: “Ermənistanda bitum sexinə ehtiyacımız yoxdur”

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