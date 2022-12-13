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SOCAR Türkiye удостоена премии "Стратегическое партнерство"

SOCAR Türkiye удостоена премии "Стратегическое партнерство" Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Türkiye была удостоена премии "Стратегическое партнерство" за успешную деятельность в области технологий и инноваций.
Энергетика
13 декабря 2022 г. 16:08
SOCAR Türkiye удостоена премии Стратегическое партнерство

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Türkiye была удостоена премии "Стратегическое партнерство" за успешную деятельность в области технологий и инноваций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter аккаунт SOCAR Türkiye.

Согласно информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил награду вице-президенту SOCAR Зауру Гурбанову в рамках Недели инноваций Турции.

Компания SOCAR Türkiye ("SOCAR Enerji Türkiye") начала свою деятельность с покупки 51% акций Petkim у местного Управления по приватизации в 2008 году. Основными областями инвестиций являются производство и торговля нефтехимической продукцией, переработка нефти, торговля и распределение природного газа.

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Версия на английском языке SOCAR Turkiye receives Strategic Partnership Award
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Turkey” Strateji Tərəfdaşlıq Mükafatına layiq görülüb

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