SOCAR Türkiye удостоена премии "Стратегическое партнерство"

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Türkiye была удостоена премии "Стратегическое партнерство" за успешную деятельность в области технологий и инноваций.

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Türkiye была удостоена премии "Стратегическое партнерство" за успешную деятельность в области технологий и инноваций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter аккаунт SOCAR Türkiye.

Согласно информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил награду вице-президенту SOCAR Зауру Гурбанову в рамках Недели инноваций Турции.

Компания SOCAR Türkiye ("SOCAR Enerji Türkiye") начала свою деятельность с покупки 51% акций Petkim у местного Управления по приватизации в 2008 году. Основными областями инвестиций являются производство и торговля нефтехимической продукцией, переработка нефти, торговля и распределение природного газа.