SOCAR Turkey прокомментировала информацию об увольнении некоторых работников

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey прокомментировала распространившуюся в некоторых СМИ информацию об увольнении ряда лиц в компании.

Как сообщили Report в компании, кадровые реформы в SOCAR Turkey не имеют никакого отношения к увольнениям и арестам, начатым после попытки государственного переворота в братской Турции.

"Сразу после попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) выразило поддержку братской стране. Так, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью агентству "Анадолу" подчеркнул, что компания полностью доверяет Турции и продолжит все проекты и инвестиции в этой стране. Он отметил, что SOCAR намерена всеми силами продолжать осуществляемые в Турции проекты на более чем 18 млрд. долларов, в том числе проекты, которые возместят потребность Европы в энергии, строящийся в Турции частным сектором первый нефтеперерабатывающий завод STAR также будет сдан в эксплуатацию в 2018 году”, - заявили в SOCAR Turkey.

Также подчеркнуто, что начальник Управления инвестиций SOCAR, председатель правления SOCAR Turkey Вагиф Алиев в интервью агентству "Анадолу" заявил, что в Турции напрямую или опосредованно компания представляет интересы 40-тысячной семьи: "Вагиф Алиев отметил, что в ближайшем будущем SOCAR сдаст в эксплуатацию самый крупный контейнерный порт Эгейского региона. По его словам, деятельность компании в единственном нефтехимическом производителе Турции – Petkim символизирует доверие к Турции и ее экономике. В целом, представители SOCAR в своих заявлениях подчеркнули неприемлемость попыток военных переворотов для демократических стран. Они выразили полную уверенность в том, что правительство и народ Турции достигнут еще больших успехов в условиях единства и равенства".

В SOCAR Turkey подчеркнули, что новости в СМИ о причинах сокращений в компании не соответствуют истине: "Как известно, в апреле этого года произошли изменения в руководстве SOCAR Turkey. Естественно, вполне вероятны определенные изменения в рабочем составе со стороны нового руководства SOCAR Turkey. Этот вопрос категорически не должен быть прокомментирован в другой форме".