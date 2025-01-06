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SOCAR Turkiye при необходимости готов предоставить энергоресурсы на восстановление Сирии

SOCAR Turkiye при необходимости готов предоставить энергоресурсы на восстановление Сирии Госнефтекомпания Азербайджана готова сыграть роль в энергоснабжении Сирии, если такое решение будет принято на государственном уровне.
Энергетика
6 января 2025 г. 12:53
SOCAR Turkiye при необходимости готов предоставить энергоресурсы на восстановление Сирии

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) готова сыграть роль в энергоснабжении Сирии, если такое решение будет принято на государственном уровне.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"Установление мира и стабильности в Сирии и в регионе нас радует. За этим последует экономическое развитие, что, в свою очередь, повысит спрос на электроэнергию",- сказал он.

"На строительные и восстановительные работы, на возрождение во всех секторах потребуется энергия. Если правительство примет такое решение и в соответствии с интересами Азербайджана и Турции возложит эту роль на SOCAR Turkiye Enerji, мы ее с удовольствием выполним", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Elçin İbadov: "Zərurət yaranarsa, “SOCAR Turkiye” Suriyanı enerji resursları ilə təmin etməyə hazırdır"
Версия на английском языке SOCAR Turkiye ready to provide energy resources for Syria's reconstruction if needed

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