SOCAR Turkiye при необходимости готов предоставить энергоресурсы на восстановление Сирии

Госнефтекомпания Азербайджана готова сыграть роль в энергоснабжении Сирии, если такое решение будет принято на государственном уровне.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) готова сыграть роль в энергоснабжении Сирии, если такое решение будет принято на государственном уровне.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"Установление мира и стабильности в Сирии и в регионе нас радует. За этим последует экономическое развитие, что, в свою очередь, повысит спрос на электроэнергию",- сказал он.

"На строительные и восстановительные работы, на возрождение во всех секторах потребуется энергия. Если правительство примет такое решение и в соответствии с интересами Азербайджана и Турции возложит эту роль на SOCAR Turkiye Enerji, мы ее с удовольствием выполним", - отметил он.