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SOCAR Türkiyе: Мы вернули не только город, но и нашу общую культуру

SOCAR Türkiyе: Мы вернули не только город, но и нашу общую культуру Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции “SOCAR Türkiyе” по случаю 8 ноября - Дня Победы подготовила новый видеоролик.
Энергетика
7 ноября 2022 г. 11:33
SOCAR Türkiyе: Мы вернули не только город, но и нашу общую культуру

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции “SOCAR Türkiyе” по случаю 8 ноября - Дня Победы подготовила новый видеоролик.

Как сообщает Report, в видеоролике отмечается, что одержанная два года назад победа в Карабахе стала общетюркской:

"Воссоединив с родиной Шушу, мы вернули не только город, но и наши общие народные песни, искусство, культуру.

Мы вместе отмечаем вторую годовщину освобождения от оккупации культурной столицы Азербайджана города Шуша, потому что мы - одна нация, два государства! Мы едины!".

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Версия на азербайджанском языке Видео“SOCAR Türkiyə”: “Bir şəhəri deyil, ortaq mədəniyyətimizi geri aldıq”

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