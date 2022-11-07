SOCAR Türkiyе: Мы вернули не только город, но и нашу общую культуру

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции “SOCAR Türkiyе” по случаю 8 ноября - Дня Победы подготовила новый видеоролик.

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции “SOCAR Türkiyе” по случаю 8 ноября - Дня Победы подготовила новый видеоролик.

Как сообщает Report, в видеоролике отмечается, что одержанная два года назад победа в Карабахе стала общетюркской:

"Воссоединив с родиной Шушу, мы вернули не только город, но и наши общие народные песни, искусство, культуру.

Мы вместе отмечаем вторую годовщину освобождения от оккупации культурной столицы Азербайджана города Шуша, потому что мы - одна нация, два государства! Мы едины!".