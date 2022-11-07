SOCAR Türkiyе: Мы вернули не только город, но и нашу общую культуру
SOCAR Türkiyе: Мы вернули не только город, но и нашу общую культуруДочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции “SOCAR Türkiyе” по случаю 8 ноября - Дня Победы подготовила новый видеоролик.
Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции “SOCAR Türkiyе” по случаю 8 ноября - Дня Победы подготовила новый видеоролик.
Как сообщает Report, в видеоролике отмечается, что одержанная два года назад победа в Карабахе стала общетюркской:
"Воссоединив с родиной Шушу, мы вернули не только город, но и наши общие народные песни, искусство, культуру.
Мы вместе отмечаем вторую годовщину освобождения от оккупации культурной столицы Азербайджана города Шуша, потому что мы - одна нация, два государства! Мы едины!".
8 Kasım 2020’de gerçekleşen Karabağ Zaferi’yle, Azerbaycan topraklarının gözbebeği, kültür başkenti Şuşa’yı işgalden kurtarırken sadece bir şehri değil, ortak türkülerimizi, sanatımızı, kültürümüzü de geri aldık. Karabağ Zaferi’nin 2. yıl dönümü kutlu olsun! pic.twitter.com/iyLrku9kRD