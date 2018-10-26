SOCAR Turkey удостоен премии "Цифровая трансформация года"

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey Enerji A. Ş., дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции, удостоена премии "Цифровая трансформация года".
Как сообщает Report, об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети.
Отмечается, что премию присудили компании на одном из ведущих технологических мероприятий - SAP NOW Istanbul. Ее приняли директор по информационным технологиям компании Энгин Кавас и директор по информационным технологиям STAR Rafineri Гюльсун Акхисароглу.
Economic DepartmentАвтор новости