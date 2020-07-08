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SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера

SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера
Энергетика
8 июля 2020 г. 17:51
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) SOCAR Turkey Enerji стала лидером среди компаний-экспортеров химического сектора Турции в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания получила награду от Союза экспортеров химической продукции Стамбула.

Церемония впервые прошла в онлайн-формате из-за коронавируса.

SOCAR Turkey стал лидером в общем списке, а в категории "минеральное топливо" первым стал SOCAR Dağıtım, вторым - STAR Rafineri.

На церемонии заместитель начальника по переработке и нефтехимии SOCAR Turkey Рза Бозоклар отметил, что общий экспорт Petkim, STAR Rafinery и SOCAR Dağıtım в 2019 году превысил 3 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Turkey” ən böyük ixracatçı mükafatını aldı

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