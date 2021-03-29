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SOCAR Turkey расширяет борьбу с загрязнением моря

SOCAR Turkey расширяет борьбу с загрязнением моря SOCAR Turkey, будучи крупнейшим прямым иностранным инвестором в Турции, наряду со стратегическими инвестициями в экономику страны, также постоянно реализует экологические и социальные проекты.
Энергетика
29 марта 2021 г. 15:36
SOCAR Turkey расширяет борьбу с загрязнением моря

SOCAR Turkey, будучи крупнейшим прямым иностранным инвестором в Турции, наряду со стратегическими инвестициями в экономику страны, также постоянно реализует экологические и социальные проекты.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

SOCAR Turkey увеличивает потенциал борьбы с возможным загрязнением моря в регионе Алиага в Эгейском море. Благодаря центру борьбы с загрязнением моря, созданному в прибрежных структурах нефтеперерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR Turkey, и судну Aliaga Responder, которое находится на дежурстве 24 часа в сутки, предотвращаются возможные случаи загрязнения.

SOCAR Turkey, которая всегда уделяла большое внимание охране окружающей среды, безопасности труда и здоровью людей, создала надежный защитный барьер против загрязнения моря в Алиаге, инвестиционно-торговом центре Эгейского региона.

Корай Коюнчу, пресс-секретарь генерального исполнительного директора SOCAR Turkey, рассказал, что профессиональная команда компании и судно Aliaga Responder, оснащенное современным оборудованием, в любой момент готовы обслуживать все компании, работающие в области переработки, нефтехимии и складского хозяйства в Алиаге, и решить любые проблемы, которые могут возникнуть в регионе.

Отметим, что в Турции определены три уровня по объему отходов. Отходы, относящиеся к первому и второму уровням, ликвидируются компаниями. На третьем уровне (когда уровень загрязнения высок) вмешивается государство. С этой точки зрения все компании, которые торгуют в морском пространстве и несут риск отходов, такие как SOCAR Turkey, создают службу экстренного вмешательства как за счет внутренних, так и за счет внешних средств. SOCAR Turkey из-за больших инвестиций в Алиаге арендует судно Aliaga Responder для более эффективного управления соответствующими рисками.

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Версия на английском языке SOCAR Turkey expanding fight against marine pollution
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Türkiyə” dənizin çirklənməsinə qarşı mübarizəni genişləndirir

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