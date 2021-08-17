SOCAR Turkey привлекла 1,3 млрд долларов на рефинансирование долгов

SOCAR Turkey привлекла синдицированный кредит от международных банков и кредитных институтов в эквиваленте 1,3 млрд долларов США, который будет направлен на рефинансирование предыдущих обязательств компании.

SOCAR Turkey привлекла синдицированный кредит от международных банков и кредитных институтов в эквиваленте 1,3 млрд долларов США, который будет направлен на рефинансирование предыдущих обязательств компании.

Как передает Report, об этом сообщает SOCAR Turkey.

В качестве ведущих организаторов синдикации выступили Citibank (London Branch ) and JP Morgan Securities. Средства предоставлены сроком на 5 лет под гарантию материнской компании SOCAR с процентной ставкой LIBOR/EURIBOR+3,45%.

Согласно сообщению компании, средства уже пошли на рефинансирование долговых обязательств SOCAR Turkiye.

Новый кредит не увеличивает долговое бремя SOCAR Turkey, так как они заменили часть ее прежних финансовых обязательств.

По словам председателя совета директоров SOCAR Turkey и президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, "выделение средств на рефинансирование в таких объемах и на выгодных условиях под лидерством столь авторитетных финансовых институтов, как JP Morgan и Citi, демонстрирует степень большого доверия к SOCAR Turkey. Особенно в условиях глобальной неопределенности на международных рынках в связи с продолжающейся пандемией."

"Привлечение столь значительных финансовых средств улучшает показатели ликвидности SOCAR Group, а также является выражением поддержки наших проектов со стороны финансовых институтов,”- сказал он.

Юридическую поддержку сделки оказали Unsal Avukatlık Partnership, Vinson & Elkins RLLP и Omni Law Firm.