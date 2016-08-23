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    SOCAR Turkey примет участие на конференции по нефтепереработке и нефтехимии в Измире

    На конференции выступят руководящие лица SOCAR Turkey Energy и нефтеперерабатывающего завода STAR

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ С 19 по 21 сентября в турецком Измире пройдет ежегодная XIX конференция "Нефтепереработка и нефтехимия в Центральной и Восточной Европе и Турции".

    Как передает Report со ссылкой на информацию Всемирной ассоциации по нефтепереработке и SOCAR Turkey Energy, на конференции примут участие руководящие лица SOCAR Turkey Energy и нефтеперерабатывающего завода STAR.

    По информации, гендиректор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов, гендиректор завода STAR Ибрагим Палаз и главный финансист завода Эльчин Ибадов выступят на мероприятии.

    Гендиректор Всемирной ассоциации по нефтепереработке Кей Митчел отметил, что Центральная, Восточная Европа и Турция играют важную роль в нефтеперерабатывающей промышленности и полуостров Петким является ведущим в регионе. 

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