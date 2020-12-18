SOCAR Turkey получит еврогрант на новый проект по исследования и разработкам

Проект будет финансироваться в рамках грантовой программы Европейской комиссии "Горизонт 2020"

Проект NEFERTITI Центра исследований и разработок SOCAR Turkey Ar-Ge, который предусматривает производство этанола/изопропанола из углекислого газа с использованием технологий солнечной энергии, будет финансироваться в рамках грантовой программы Европейской комиссии "Горизонт 2020".

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что грант покроет расходы бюджета проекта в размере 389 тыс. евро.

Основанная в декабре 2019 года для распространения 51-летнего опыта исследований и разработок Petkim на всю группу, SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş ставит своей целью совершенствование катализаторов и цифровых технологий для всех участников стоимостной цепочки.

Билал Гулиев

Директор SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. Билал Гулиев отметил, что в течение года был дан старт важным проектам. "Мы очень гордимся тем, что являемся единственной турецкой компанией в консорциуме из 10 компаний из Китая, США, Ирландии, Нидерландов и Южного Кипра. Мы поставили перед собой цель расширить наш опыт использования возобновляемых источников энергии с помощью проектов, в которых углекислый газ и вода могут превращаться в химические вещества. Мы также считаем, что этот проект будет способствовать среднесрочной и долгосрочной энергетической стратегии SOCAR Turkey", - отметил он.