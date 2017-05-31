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    SOCAR Turkey планирует строительство крупного электрического комплекса

    В середине года будет объявлен тендер

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey планирует строительство крупного электрического комплекса для снабжения энергией нефтехимического комплекса Petkim и нефтеперерабатывающего завода STAR.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов.

    По его словам, дизайнерские и инженерные работы по проекту уже завершены: "В середине года будет объявлен тендер на строительство крупного электрического комплекса".

    З.Гахраманов подчеркнул, что комплекс будет работать скорее всего на газе.

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