Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey планирует строительство крупного электрического комплекса для снабжения энергией нефтехимического комплекса Petkim и нефтеперерабатывающего завода STAR.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов.

По его словам, дизайнерские и инженерные работы по проекту уже завершены: "В середине года будет объявлен тендер на строительство крупного электрического комплекса".

З.Гахраманов подчеркнул, что комплекс будет работать скорее всего на газе.