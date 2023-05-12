SOCAR Turkey объявил о планах по сокращению выбросов углерода

Целью компании SOCAR Turkey - дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции, является достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Целью компании SOCAR Turkey - дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции, является достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Как сообщает командированный в Измир сотрудник Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора SOCAR Turkey Эльчин Ибадов.

По его словам, одной из целей компании является сокращение выбросов углерода и выбросов в атмосферу до 40% к 2035 году.

Ибадов отметил, что главная цель SOCAR Turkey - довести эти показатели до 0% к 2050 году.

Напомним, что SOCAR Turkey был основан в конце 2006 года для реализации проектов в области нефтепереработки и нефтехимии, а также торговли природным газом. SOCAR Turkey владеет контрольным пакетом акций (51%) нефтехимического комплекса Турции - Petkim Petrokimya Holding.