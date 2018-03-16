SOCAR Turkey использует технологию французской компании для нового нефтехимического комплекса

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey Enerji A.Ş, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции, выбрала технологию (ParamaX Technology Suite) французской компании Axens для использования в проектах по производству ароматических углеводородов и очищенной терефталевой кислоты (PTA) в новом нефтехимическом комплексе в Алиаге (Измир, Турция).

Как сообщает Report, эту информацию распространила компания Axens.

Axens также будет поставлять катализаторы, абсорбенты, оборудование и проводить тренинги для персонала завода.

Следует отметить, что в новом нефтехимическом комплексе планируется создать предприятия по производству ароматических углеводородов и очищенной терефталевой кислоты.

После запуска НПЗ STAR планируется использовать сырье на новом заводе по производству ароматических углеводородов, на котором в основном будут производиться параксилол и бензол. Из параксилола на другом новом предприятии будет производиться очищенная терефталевая кислота. Этот продукт в основном используется в качестве сырья при производстве оптоволокна для пластиковых упаковок и текстильных изделий. Очищенная терефталевая кислота в основном будет обеспечивать внутренний спрос.