​SOCAR Turkey газифицировала поселок в Кайсери

Kayserigaz, который принадлежит "дочке" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции – компании SOCAR Turkey Energy, газифицировала поселок Томарза в Кайсери, обеспечив газом 36 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, к церемонии открытия подключился в прямом эфире президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Kayserigaz запустил проект газификации 14 апреля 2018 года и реализовал его в течение 1,5 лет. Газификация обошлась в 19,5 млн турецких лир.

Гендиректор Kayserigaz Динчер Акбаба заявил, что в ходе реализации проекта было уложено 40 км стальных и 120 км полиэтиленовых труб. По его словам, Kayserigaz инвестировал в регион 370 млн лир к концу 2018 года. В этом году с дополнительными инвестициями в 51 млн лир, эта сумма превысит 420 млн.

Процесс продажи Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom, входящих в EWE Turkey Holding ("дочка" немецкой EWE), компании SOCAR Turkey Enerji A.Ş. завершился 17 июня. Документы о купле-продаже указанных компаний были подписаны в январе этого года.

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. учредила SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım AŞ. для управления компаниями, приобретенными у немецкой компании EWE.