SOCAR Turkey будет управлять крупными инвестициями из нового административного здания - ВИДЕО

Стамбул. 11 июня. REPORT.AZ/ Турецкий офис SOCAR, крупнейшего иностранного инвестора Турции, переехал в Вадистанбул.

Как сообщает турецкое бюро Report, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев открыл новое здание сменившего адрес в 10-ую годовщину деятельности в Турции SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

SOCAR, вошедший на рынок Турции в 2008 году в результате приватизации Petkim, будет управлять своими инвестициями, общий объем которых составит 19,5 млрд долларов, из "умного" здания SOCAR Plaza, расположенного в Вадистанбуле. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, глава правления SOCAR Turkey Enerji A.Ş Вагиф Алиев, генеральный директор SOCAR Turkey Energy A.Ş Заур Гахраманов, представители финансового, делового, нефтегазового сектора и сотрудники SOCAR присутствовали на мероприятии, посвященном 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и открытию нового офисного здания SOCAR Turkey Enerji.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что открытие нового офисного здания, являющегося центром азербайджанских инвестиций, станет также центром все возрастающего экономического и культурного сотрудничества между двумя братскими странами.

На входе в SOCAR Plaza на площади 220 кв. м расположен музей истории азербайджанской нефтегазовой промышленности. В отличие от других офисных зданий на каждом этаже SOCAR Plaza имеются специальные комнаты для встреч, заседаний, места для социальной деятельности работников.

Общая площадь территории, на которой расположился SOCAR Plaza, занимает 24 тыс. кв. м.