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SOCAR Turkey: Азербайджан транспортировал в Турцию 98,2 млрд кубометров газа

SOCAR Turkey: Азербайджан транспортировал в Турцию 98,2 млрд кубометров газа До сих пор из Азербайджана в Турцию поставлено 98,2 млрд кубометров газа, компания SOCAR Turkey транспортировала около 9,3 млрд кубометров газа.
Энергетика
26 апреля 2023 г. 16:25
SOCAR Turkey: Азербайджан транспортировал в Турцию 98,2 млрд кубометров газа

До сих пор из Азербайджана в Турцию поставлено 98,2 млрд кубометров газа, компания SOCAR Turkey транспортировала около 9,3 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Turkey Эльчин Ибадов.

По словам Э.Ибадова, компания SOCAR Turkey – один из крупнейших игроков частного сектора на оптовом рынке Турции: "В 2022 году общий торговый объем природного газа и электроэнергии достиг 17 тераватт/час, а оборот составил 28 млрд турецких лир".

Э.Ибадов отметил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) является одним из проектов, в наибольшей степени способствующих превращению Турции в энергетический коридор. По его словам, продолжаются работы по его расширению и транспортировке большего объема природного газа в Европу через Турцию. Он отметил, что эти работы создают большие возможности для превращения Турции в газовый хаб.

По словам Э.Ибадова, к 2023 году объем транспортируемого в Турцию по TANAP природного газа достиг примерно 21 млрд кубометров, а объем газа, транспортируемого в Европу через Турцию, - около 22 млрд кубометров.

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Версия на английском языке SOCAR Türkiye: 'Azerbaijan has transported 98.2 bcm of natural gas to Türkiye so far'
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Türkiyə”: "Azərbaycan Türkiyəyə indiyədək 98,2 milyard kubmetr təbii qaz nəql edib"

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