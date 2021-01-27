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SOCAR Turkey Ar-Ge будет перерабатывать пластиковые отходы

SOCAR Turkey Ar-Ge будет перерабатывать пластиковые отходы Продукты, которые будут получены в конце процесса вторичной химической переработки, в будущем могут быть использованы в качестве альтернативного сырья для производства основных полимеров
Энергетика
27 января 2021 г. 15:53
SOCAR Turkey Ar-Ge будет перерабатывать пластиковые отходы

Центр исследований и разработок SOCAR Turkey Ar-Ge, созданный SOCAR Turkey с целью производства экологически чистой продукции и развития цифровых технологий, запускает совместный проект с Ближневосточным техническим университетом (ODTÜ) по вторичной химической переработке пластиковых отходов.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В рамках проекта сотрудники SOCAR Ar-Ge и ODTÜ будут проводить исследования в направлении повторного и устойчивого производства пластикового сырья, превращая отходы в первичные компоненты. В результате реализации этого проекта будет сделан важный шаг в направлении развития базовых технологий.

Генеральный директор центра Билал Гулиев сказал, что благодаря проекту, который продлится 3 года, SOCAR Turkey сможет развивать свои уникальные методы и технологии: "В первую очередь, мы планируем развивать новые технологии. Как только будет принято решение о реализации проекта в промышленных масштабах, мы планируем поставлять сырье от компаний, занимающихся управлением отходами, и из других источников. Благодаря этому проекту можно будет использовать и отходы в результате деятельности SOCAR. В результате вторичной химической переработки пластиковых отходов появится альтернативный источник и для нафты, являющейся основным сырьем Petkim. Таким образом, с одной стороны, мы стремимся внести свой вклад в создание новых рабочих мест, а с другой стороны – в устойчивость экономики и окружающую среду".

Б. Гулиев отметил, что эксперименты будут проводиться в лабораториях SOCAR Ar-Ge и ODTÜ, а катализаторы, которые будут использоваться в проекте, будут разработаны в университете.

Напоминая о проекте с нулевыми отходами, начатую первой леди Эмине Эрдоган, Гулиев подчеркнул, что его цель включает в себя более эффективное использование ресурсов, сокращение количества отходов, создание эффективной системы сбора и переработки отходов: "Эти цели лежат в основе и нашего проекта. Стратегия SOCAR Turkey соответствует целям Турции, а проект является очень важным и своевременным решением".

Совместный проект вторичной химической переработки включает технологию, которая направлена на превращение пластиковых отходов, которые не подвергаются вторичной переработке, в более простые и ценные молекулы с помощью механических процессов. Продукты, которые будут получены в конце процесса вторичной химической переработки, в будущем могут быть использованы в качестве альтернативного сырья для производства основных полимеров.

Отметим, что ежегодно в мире производится 380 млн тонн пластмассы, что составляет примерно 7% от общей добычи нефти и природного газа. С учетом быстрого развития рынка пластмасс ожидается, что производство пластмасс увеличится в четыре раза к 2050 году и достигнет 1,1-1,5 млрд тонн в год. Согласно исследованиям, более 75% материалов, производимых каждый год, выбрасываются после разового использования, и подавляющее большинство из них составляют полиолефины, такие как полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности и полипропилен. Хотя 9% пластиковых отходов перерабатываются механическими методами, существующие методы переработки ухудшают качество пластика.

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Версия на английском языке SOCAR Turkey Ar-Ge to recycle plastic waste
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Türkiyə Ar-Ge” ilə ODTÜ plastik tullantıları təkrar emal edəcək

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