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"SOCAR Турция" и GIRVAK запускают программу социально-экономической поддержки женщин

"SOCAR Турция" и GIRVAK запускают программу социально-экономической поддержки женщин 13:06
Энергетика
16 января 2025 г. 13:26
SOCAR Турция и GIRVAK запускают программу социально-экономической поддержки женщин

"SOCAR Турция", дочерняя компания SOCAR и крупнейший иностранный инвестор в Турции, совместно с Турецким фондом предпринимательства (GIRVAK) запустили "Программу женской энергии".

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR Турция.

Проект рассчитан на 8 месяцев и нацелен на социально-экономическую поддержку женщин, не имеющих образования и работы (NEET) в регионе Алиага, Измир.

Программа включает тренинги по базовым навыкам пользования компьютером, профессиональному развитию, финансовой грамотности и электронной коммерции, а также занятия по личностному росту, уверенности в себе и управлению стрессом.

Участницам программы помогут развивать бизнес-идеи, находить решения сложных задач и получить поддержку наставников.

В рамках программы планируются семинары с участием женщин-лидеров "SOCAR Турция", а также социальные и волонтерские мероприятия, укрепляющие связи и создающие сильное сообщество.

Цель программы — обеспечить женщин знаниями, навыками и мотивацией для достижения экономической и социальной независимости.

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Версия на азербайджанском языке "SOCAR Türkiyə" və GİRVAK "Qadın Enerjisi Proqramı"nın icrasına başlayıblar

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