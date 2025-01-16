"SOCAR Турция" и GIRVAK запускают программу социально-экономической поддержки женщин

13:06

"SOCAR Турция", дочерняя компания SOCAR и крупнейший иностранный инвестор в Турции, совместно с Турецким фондом предпринимательства (GIRVAK) запустили "Программу женской энергии".

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR Турция.

Проект рассчитан на 8 месяцев и нацелен на социально-экономическую поддержку женщин, не имеющих образования и работы (NEET) в регионе Алиага, Измир.

Программа включает тренинги по базовым навыкам пользования компьютером, профессиональному развитию, финансовой грамотности и электронной коммерции, а также занятия по личностному росту, уверенности в себе и управлению стрессом.

Участницам программы помогут развивать бизнес-идеи, находить решения сложных задач и получить поддержку наставников.

В рамках программы планируются семинары с участием женщин-лидеров "SOCAR Турция", а также социальные и волонтерские мероприятия, укрепляющие связи и создающие сильное сообщество.

Цель программы — обеспечить женщин знаниями, навыками и мотивацией для достижения экономической и социальной независимости.