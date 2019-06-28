​SOCAR: Транспортировка азербайджанской нефти в Беларусь возможна

В последнее время продажа азербайджанской нефти в Беларусь не осуществляется.

Об этом Report сообщил замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, это, вероятно связано с логистическими особенностями: "Возможно, транспортировка нефти в Беларусь из других стран может быть более выгодной".

При этом представитель SOCAR добавил, что если белорусские компании обратятся в SOCAR за азербайджанской нефтью, то ее транспортировка в Беларусь возможна.

Отметим, что на днях в белорусских СМИ обсуждались возможности транспортировки азербайджанской нефти в Беларусь.