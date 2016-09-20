SOCAR Trading в прошлом году продал 14 млн тонн нефтепродуктов

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом году SOCAR Trading SA продал на мировом рынке 14 млн тонн нефтепродуктов. Как сообщает Report, об этом сказал в интервью газете “Азербайджан” по случаю Дня нефтяников президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, объем продаж сырой нефти на мировом рынке при посредничестве SOCAR Trading составил 253 млн. баррелей нефти, из которых 166 млн баррелей пришлось на долю азербайджанской нефти.

“SOCAR Trading SA, осуществляющий эффективную деятельность в Женеве с 2008 года, продает азербайджанскую сырую нефть Total, Exxon, ERG, İOC, Shell, Sunoco, Suncor, OMV, ENİ, Saras, BP, Glencore, Unipec, Bharat Petroleum Corporation Limited, PAZ и другим известным мировым компаниям и перерабатывающим предприятиям. В настоящее время азербайджанская нефть экспортируется в более чем 25 стран мира, включая США, Великобританию, Китай, Индию, Индонезию и Канаду. Согласно выводам международных консалтинговых компаний, SOCAR Trading повысил доходность одного барреля азербайджанской нефти на 1,7 доллара, тем самым ее стоимость в 2008-2013 годы выросла до 1,05 млрд долларов. Компания в короткие сроки расширила деятельность на мировом рынке, открыла представительства в Лондоне, Дубае, Хьюстоне, Калгари, Стамбуле, Каире и других городах, приняла активное участие в проектах строительства нефтяного терминала в порту Фуджейра в ОАЭ и терминала LNG в Мальте”, - отметил Р.Абдуллаев.