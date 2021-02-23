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SOCAR Trading: В этом году цена на нефть достигнет 80 долларов за баррель

SOCAR Trading: В этом году цена на нефть достигнет 80 долларов за баррель Избыток запасов нефти, образовавшийся в 2020 году в ответ на пандемию, будет полностью исчерпан к лету
Энергетика
23 февраля 2021 г. 12:58
SOCAR Trading: В этом году цена на нефть достигнет 80 долларов за баррель

В этом году цена на нефть достигнет 80 долларов США за баррель, поскольку спрос резко возрастет, а производители не смогут немедленно отреагировать достаточным предложением.

Как сообщает Report, об этом сказал главный торговый директор швейцарской дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Trading SA Хаял Ахмедзаде.

По его словам, избыток запасов нефти, образовавшийся в 2020 году в ответ на пандемию, будет полностью исчерпан к лету: "В то же время стремительно растущие цены на сталь, используемые для производства труб, колодцев и фитингов, а также высокая стоимость капитала для производителей будут препятствовать значимой реакции предложения со стороны и без того пострадавшей отрасли, даже если спрос вернется.

"Я не удивлюсь, если мы увидим 80 долларов за баррель летом или до конца года и выше 100 долларов США за баррель в следующие 18–24 месяцев", - сказал X.Ахмедзаде.

Он отметил, что SOCAR уже продал всю нефть, хранившуюся во время кризиса, в объеме 15 млн баррелей: "Стремительно растущие цены на сталь означают, что подрядчикам по оказанию нефтесервисных услуг будет сложно строить трубы, скважины и другую инфраструктуру, необходимую для восстановления производства в свое время и в рамках бюджета. Это замедлит реакцию предложения, даже если спрос вернется, когда страны выйдут из режима карантина и других ограничений. Мы можем увидеть потрясение в этой отрасли из-за очень высоких цен на сталь".

Ахмедзаде ожидает, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в которую входит Россия, сократят сокращение добычи и скоро вернутся к перекачке нефти на полную мощность. По его словам, даже этого будет недостаточно.

"Даже при добыче в Саудовской Аравии и Техасе есть опасения, что через 12 месяцев возникнет дефицит. Это будет способствовать быстрому росту цен", - сказал он.

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Версия на английском языке SOCAR Trading: Price of a barrel of oil to reach $ 80
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Trading”: Bu il neftin bir barelinin qiyməti 80 dollara çatacaq

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