​SOCAR Trading увеличил объем продаж

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Доходы SOCAR Trading - торгового дома Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - в 2015 году составили 22,7 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистический отчет SOCAR Trading, в прошлом году объемы торговли сырой нефтью Азербайджана и сырой нефтью и нефтепродуктами третьих сторон составили 47 млн. тонн, что на 2,17% превысило показатель 2014 года.

Доля азербайджанской нефти составила 22 млн. тонн, нефти и нефтепродуктов третьих сторон – 25 млн. тонн. Объемы продажи сырой нефти и нефтепродуктов третьих сторон выросли на 19% в годовом исчислении.

С начала деятельности в 2008 году SOCAR Trading продал 13 млн. тонн азербайджанской сырой нефти. В 2009 году компания начала реализацию нефти и нефтепродуктов третьих стран, и в этом же году объем продаж данной продукции составил 2 млн. тонн, а продажи азербайджанской нефти достигли 20 млн. тонн.

В 2010 году SOCAR Trading продал 31 млн. тонн нефти, из них 25 млн. тонн принадлежало Азербайджану, 6 млн. тонн – третьим сторонам.

В 2011 году объемы продаж составили 38 млн. тонн (28 млн. тонн – продукция Азербайджана, 10 млн. тонн – третьих сторон), в 2012 году - 39 млн. тонн (23 млн. тонн – продукция Азербайджана, 16 млн. тонн – третьих сторон), в 2013 году – 44 млн. тонн (24 млн. тонн – продукция Азербайджана, 20 млн. тонн – третьих сторон), в 2014 году – 46 млн. тонн (25 млн. тонн – продукция Азербайджана, 21 млн. тонн – третьих сторон).

В то же время, SOCAR Trading осуществил продажи легких, средних и тяжелых дистиллятов в объеме 15 млн. тонн. К легким дистиллятам относятся бензин, нафта, сжиженный нефтяной газ (LPG) и конденсат, к средним дистиллятам – газойл, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, к тяжелым дистиллятам – топочный мазут. Доля легких дистиллятов в общем объеме продаж за 2015 год составила 61%, тяжелых дистиллятов – 25%, средних дистиллятов – 14%.