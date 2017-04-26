SOCAR Trading: Строительство терминала LNG в Кот-д'Ивуаре начнется в конце года

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Строительство терминала по импорту LNG (сжиженный природный газ) в Кот-д'Ивуаре, в котором участвует и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), начнется в конце этого года.

Как передает Report, об этом сказал глава департамента по развитию проектов и инвестициям SOCAR Trading Тогрул Кочярли на проходящем в Баку Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

"Проект в Кот-д'Ивуаре стал вторым для нас после мальтийского в области производства электроэнергии на LNG. Мы подключились к нему в 2016 году. Работы по нему продолжаются, строительство планируется начать в конце этого года", - сказал глава департамента.

По его словам, начало поставок ожидается в середине 2019 года.

Отметим, что в ноябре прошлого года SOCAR приобрел 26%-ную долю в консорциуме, созданном французской нефтегазовой компанией Total и Государственной нефтяной компанией Кот-д`Ивуара для строительства терминала по импорту сжиженного природного газа (LNG). Доля Total в новой компании Cote d'Ivoire-GNL составляет 34%, SOCAR - 26%, Государственная нефтяная компания Кот-д`Ивуара (Petro CI) - 16%. Royal Dutch Shell также получила небольшую часть акций компании.