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    ​SOCAR Trading принял участие в международном мероприятии

    Глава SOCAR Trading обсудил с другими руководителями нынешнее состояние национальных нефтяных компаний

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов принял участие в FT Commodities Global Summit 2016, который организован Financial Times в швейцарском городе Лозанна.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на мероприятии руководители ряда крупных торговых домов и ресурсных компаний обсудили актуальные вопросы нефтяной, металлургической и зерновой промышленности.

    Глава SOCAR Trading обсудил с другими руководителями нынешнее состояние национальных нефтяных компаний. 

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