​SOCAR Trading принял участие в международном мероприятии

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов принял участие в FT Commodities Global Summit 2016, который организован Financial Times в швейцарском городе Лозанна.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на мероприятии руководители ряда крупных торговых домов и ресурсных компаний обсудили актуальные вопросы нефтяной, металлургической и зерновой промышленности.

Глава SOCAR Trading обсудил с другими руководителями нынешнее состояние национальных нефтяных компаний.