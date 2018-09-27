SOCAR Trading планирует продлить закупку российской нефти

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ SOCAR Trading ведёт переговоры о продлении закупки российской нефти с месторождения имени Корчагина для транспортировки через Баку-Джейхан на международные рынки.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный председатель SOCAR Trading Аднан Ахмедзаде в кулуарах девятого Азербайджано-российского межрегионального форума.

"Российская нефть поставляется по нефтепроводу Баку-Джейхан с месторождения имени Корчагина уже пять лет. Каждый год поставляется около 2 млн тонн. Сейчас контракт заканчивается, ведём переговоры о его продлении", - сказал Аднан Ахмедзаде.

Отметим, оператором месторождения имени Юрия Корчагина, расположенного в северной акватории Каспийского моря, является компания ЛУКОЙЛ. Согласно данным на сайте компании, месторождение разрабатывается с 2010 года. Его запасы углеводородов по категориям 3Р превышают 270 млн баррелей нефтяного эквивалента.