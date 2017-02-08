SOCAR Trading намерен расширить свое участие в проектах LNG

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Trading в ближайшие годы планирует заключить сделки по проектам, аналогичным проекту LNG-to-Power (Liquified Natural Gas, от сжиженного природного газа к электроэнергии) в Мальте, и в других странах мира.

Как сообщает Report со ссылкой на S&P Global Platts, об этом сказал генеральный исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов.

Он отметил, что в процессе перехода от традиционных моделей поставок и продаж LNG, SOCAR Trading может сосредоточиться на работе с партнерами в большинстве развивающихся стран для того, чтобы оказать помощь в удовлетворении нужд этих рынков на электроэнергию посредством LNG и привязанных к нему электростанций: “Создание проекта потребления LNG стало удобной возможностью. Мы видим себя в качестве пионеров в этой области".

А.Азимов отметил, что проект LNG-to-Power на Мальте может стать примером для растущих экономик Африки и Азии: "Мы готовы рассматривать возможности в любой точке мира. Мы прикладываем все усилия для поиска партнеров, желающих построить или модернизировать электростанции. Проект Мальта был очень сложным, с большим количеством технологических инноваций. Мы многому научились в этом процессе".

Глава компании отметил, что различные проекты в разных странах требуют различных решений: "Эти решения никогда не совпадают. Это может быть частью более крупного проекта, или просто проект плавучего склада для хранения LNG. Некоторые из них готовы согласиться на полностью интегрированный проект, с электростанцией и контрактами по LNG, а также гарантированными поставками".

По словам А.Азимова, на некоторых территориях есть электростанции, но не хватает газа. SOCAR Trading может обеспечить их LNG, добавил он.

Отметим, что проект Делимарской электростанции является первым в этой отрасли, к которому привлечен SOCAR Trading. Компания выступает в проекте в качестве поставщика LNG и владельца 33% акций международного консорциума Electrogas Malta. SOCAR Trading в январе этого года осуществил поставки первой партии LNG в Мальту.

А.Азимов подчеркнул, что компания, которую он представляет, ведет гибкую и конкурентоспособную политику: "Мы в любой момент можем закупить дешевый LNG на рынке".

По словам Азимова, SOCAR Trading открыт для предложений, касающихся будущих проектов LNG-to-Power: "Мы готовы рассмотреть возможность реализации электроэнергетических проектов на базе LNG или же газе в обособленных регионах потребления и территориях, которые не подключены к имеющимся сетям и не имеют доступа к трубопроводам. В развитых странах приоритетом является снабжение потребителей "зеленой энергией", таким образом, эти страны подпадают под нашу стратегию".

По его словам, большинство поставщиков LNG имеют свое собственное производство, что в основном связано с долгосрочными контрактами: "Но мы проводим гибкую политику и всегда будем конкурентоспособными," - сказал он.

Коснувшись проекта в Кот-д'Ивуаре, в котором участвует SOCAR Trading, Азимов отметил, что компания будет нести ответственность за свою долю поставок LNG в терминал. Портфель LNG компании будет расти по мере подключения к новым проектам, добавил он.

Отметим, что в ноябре прошлого года SOCAR Trading приобрел 26%-ную долю в консорциуме, созданном французской нефтегазовой компанией Total и Государственной нефтяной компанией Кот-д`Ивуара для строительства терминала по импорту сжиженного природного газа (LNG). В проекте также имеют доли Total (34%), Petro CI (11%), CI Energies (5%), Shell (13%), Golar (6%) и Endeavor Energy (5%). Реализация проекта начнется в конце 2018 года.

А.Азимов также подчеркнул, что в настоящее время компания имеет проекты на различных этапах реализации. По его словам, 100%-ная принадлежность государству имеет свои преимущества: "Одной из причин нашей силы является то, что мы полностью находимся в государственной собственности и это нам на пользу в определенных ситуациях. Для некоторых стран диверсификация источников импорта газа или вариантов производства электроэнергии носит политический характер. Они используют это в качестве рычага политического давления, а не как чисто коммерческий проект. Некоторые сталкиваются с политическими вопросами и ищут альтернативные решения. В других странах соглашения носят чисто коммерческий характер".

Глава SOCAR Trading добавил, что компания не имеет амбиций относительно торговли только лишь LNG. "Мы не видим выгоду в торговле исключительно LNG. SOCAR не является производителем и потребителем LNG, поэтому торговля им не является приоритетной для нас. Несмотря на это, по мере роста нашего портфеля, мы будем более оперативны в таких проектах как Electrogas. Мы будем рассматривать развитие торговли LNG с учетом наличия у нас портфелей в различных проектах", - добавил он.