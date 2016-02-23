​SOCAR Trading намерен активизировать сотрудничество с Ираном

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Trading намерена вновь активизировать торговые связи с Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сказал исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов.

"До введения санкций в отношении Ирана мы активно сотрудничали с Национальной нефтяной компанией Ирана (NIOC) в Каспийском регионе. Сейчас имеется большой потенциал для сотрудничества", - отметил А.Азимов.

Он добавил, что в эти возможности входит также торговля нефтепродуктами : "Мы можем сотрудничать с Ираном в сфере торговли нефтепродуктами в заливе. У нас также имеется нефтехранилище в терминале Фуджейра".

По его словам, в качестве другого варианта могут рассматриваться поставки бензина в Иран и закупки у Ирана нафты и сжиженного нефтяного газа (LPG).