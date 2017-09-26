SOCAR Trading: Цены на мировом нефтяном рынке будут варьировать в коридоре 40-60 долларов/баррель

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В нынешних условиях реальной ценой на нефть для глобального рынка является 40-60 долларов/баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил генеральный исполнительный директор компании SOCAR Trading Арзу Азимов.

А.Азимов также затронул вопрос роста цен на сырую нефть на мировом рынке: "Данный ценовой коридор сохранится продолжительное время".

В свою очередь, эксперт компании Trafigura Group Бен Лакок (Ben Luckock) отметил, что в ближайшие несколько лет цены на нефть будут колебаться в пределах 40-60 долларов/баррель.

В заявлении FT руководитель компании Vitol Кристофер Бейк (Christopher Bake) также сообщил, что в реальных рыночных условиях продажа нефти прогнозируется по цене в пределах 40-60 долларов.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал цену на нефть на предстоящие два года на уровне 50-60 долларов/баррель.