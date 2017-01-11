SOCAR Trading доставил первую партию LNG в Мальту

Валетта. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Trading осуществил первые поставки LNG для проекта LNG-to-Power (Liquified Natural Gas, от сжиженного природного газа к электроэнергии) в Мальте.

Как сообщает командированный в Мальту корреспондент Report, SOCAR Trading впервые осуществляет поставки LNG.

На церемонии отмечено, что выход на рынок европейской страны имеет особое значение: “Рынок LNG постепенно расширяется и участие в нем SOCAR очень значимо. Таким образом, SOCAR сможет поставлять газ клиентам не только по трубопроводам, но и в форме LNG”.

На мероприятии подчеркнуто, что это второй проект компании по LNG после того, как SOCAR Trading приобрела 26%-ную долю в консорциуме, созданном французской нефтегазовой компанией Total и Государственной нефтяной компанией Кот-д`Ивуара для строительства терминала по импорту сжиженного природного газа (LNG). Компания продолжит реализацию проектов в этом направлении в будущем: “В расширении SOCAR на рынке LNG большую роль играет правительство Азербайджана, а также поддержка со стороны министерства энергетики и других структур”.

На церемонии приняли участие вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович, министр в офисе премьер-министра Мальты Конрад Мицци, генеральный исполнительный директор компании Electrogas Malta Франц Доерфлер, а также представители SOCAR Trading.

Отметим, что консорциум Electrogas Malta, 33% акций которой владеет SOCAR Trading, осуществляет строительство парогазовых турбин (CCGT) мощностью 200 МВт, а также установок для принятия, хранения LNG и для регазификации. Этот проект реализуется на площадке Делимарской электростанции вблизи Марсашлокк в юго-восточной части Мальты.

Управление по экологии и планированию Мальты (MEPA) утвердило проект стоимостью 480 млн. евро в марте 2014 года.

Строительство и установка сооружений CCGT и LNG заняло 18 месяцев. После завершения проект покроет 50% потребности Мальты в электроэнергии.

Природный газ будет подаваться через установку регазификации. SOCAR Trading будет поставлять необходимые для процесса LNG и оборудование.

Новая парогазовая электростанция является частью инициативы правительства Мальты по переключению на менее дорогой природный газ и уменьшению зависимости от тяжелого дизельного топлива для производства электроэнергии.

Установка будет получать сжиженный природный газ из плавучего склада (FSU Floating storage unit). Установка регазификации расположена в южной части электростанции, в то время как причал расположен к юго-западу от того же объекта. FSU вместимостью 125 тыс. кубометров арендован SOCAR Trading на 18 лет, прикреплен в Делимаре на Мальте.