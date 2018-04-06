Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ SOCAR Trading более чем вдвое увеличил объем операций в 2017 году, продав 108 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту партии "Ени Азербайджан".

"Для сохранения позиций азербайджанской нефти на мировом рынке, важно правильно ее брендировать. По этой причине президент Ильхам Алиев поставил перед нами цель продвижения азербайджанской нефти на мировом рынке в качестве независимого бренда. Компания SOCAR Trading, учрежденная нами в Швейцарии в 2007 году для продажи нефтепродуктов потребителям напрямую и на выгодных условиях, оптимизации доходов в этой области и централизации продаж, в короткие сроки стала известна во всем мире, закрепившись на новых рынках посредством подразделений и представительств в Женеве, Сингапуре, Турции, ОАЭ, Нигерии, Китае, Канаде и Вьетнаме. На первоначальном этапе SOCAR Trading занялась продвижением высококачественной азербайджанской нефти Azeri Light в качестве бренда легкой нефти на мировых рынках, за счет чего только в 2008-2013 годах Азербайджан получил дополнительный доход в размере до 1,8 млрд долларов", - сказал Р.Абдуллаев.

Он напомнил, что сегодня SOCAR Trading торгует не только азербайджанской нефтью, а по большей части нефтью и нефтепродуктами третьих сторон: "Наша дочерняя структура за последние три года увеличила объемы торговли нефтью и нефтепродуктами третьих сторон более чем в 4 раза, с 21 млн тонн до 86 млн тонн. В прошлом году SOCAR Trading более чем вдвое увеличил объем операций, продав 108 млн тонн нефти и нефтепродуктов".