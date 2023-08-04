SOCAR, TotalEnergies и ADNOC подписали соглашение о купле-продаже доли в проекте "Абшерон"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали соглашение о продаже доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали соглашение о приобретении и продаже доли участия в проекте разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии.

Как передает Report, по завершении этой сделки ADNOC будет обладать 30% акций, в то время как SOCAR и TotalEnergies сохранять за собой по 35% акций каждая.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф, президент TotalEnergies по разведке и добыче Николас Терраз и исполнительный директор отдела низкоуглеводных решений и международного развития Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббе Аль Кааби.

Выступая на мероприятии, министр экономики Азербайджана выразил уверенность в том, что приход нового партнера станет важным шагом в дальнейшем развитии проекта "Абшерон". Как подчеркнул министр, энергетический сектор Азербайджана значительно способствовал экономическому развитию страны и региона. Помимо природных ресурсов, по его словам, благоприятная инвестиционная среда играет особую роль в привлечении иностранных инвестиций в Азербайджан.

Газоконденсатное месторождение "Абшерон", расположенное примерно в 100 км к юго-востоку от Баку в азербайджанском секторе Каспийского моря, эксплуатируется JOCAP - совместной операционной компании Absheron Petroleum. Первый газ с "Абшерона" был получен в начале июля 2023 года.