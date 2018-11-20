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    SOCAR: Тендер на перенос ELOU-AVT-6 на нефтеперерабатывающий завод продолжается

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время проводится тендер на перенос установки ELOU-AVT-6 (первичная нефтепереработка) с территории бывшего НПЗ "Азернефтйаг" на Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ).

    Об этом сообщил Report замначальника отдела по связям с общественностью и организации мероприятий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

    По его словам, все основные тендеры по проекту модернизации и реконструкции БНПЗ завершены: "Тендер на перенос установки ELOU-AVT - последний, после чего все основные тендеры завершатся. В будущем подрядчики смогут уже сами объявлять тендеры на выбор субподрядчиков".

    Отметим, что процесс переноса установки ELOU-AVT производственной мощностью 2 млн тонн в год вместе с вакуумным блоком с территории бывшего НПЗ "Азернефтйаг" на БНПЗ будет завершен в конце 2020 года. Программа по модернизации и реконструкции БНПЗ завершится в первом квартале 2021 года.

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