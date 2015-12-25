​SOCAR: Структурные реформы проводятся с учетом требований трудового законодательства

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Распространяемая в ряде СМИ в последние дни информация о проводимых в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) структурных изменениях не только не отражает действительность, но и создает замешательство среди общественности и сотрудников находящихся в подчинении компании учреждений.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной SOCAR информации.

В информации Департамента человеческих ресурсов SOCAR сообщается, что существует необходимость в проведении реформ с целью усовершенствования структуры организационного управления, согласования с международными стандартами оптимизации механизма управления, и эти реформы проводятся учреждениями и организациями компании.

"В связи со структурными изменениями в первую очередь обеспечивается размещение на существующие вакансии работников, расторжение трудового договора с которыми запрещено в соответствии со ст. 79 Трудового кодекса. В то же время, в ходе структурных реформ соблюдаются требования ст. 78 Трудового кодекса, т.е. при уменьшении в соответствующих случаях численности работников или осуществлении сокращения штатов на работе сохраняются работники, имеющие более высокую квалификацию (профессию) и профессиональный уровень, которые требуются для исполнения трудовой функции по определенным должностям. Оценка профессионального уровня работника в SOCAR проводится на конкурсной основе Департаментом человеческих ресурсов совместно с учреждениями и организациями компании", - говорится в информации.

Отмечается, что не обеспеченные работой сотрудники на добровольной основе подключаются к "Программе по обеспечению занятости и социальной устойчивости освобожденных от работы сотрудников SOCAR": "Согласно программе, работникам выплачивается 50% их заработной платы, также сохраняется медицинское страхование. В рамках программы осуществляется размещение освобожденных от работы лиц в других структурных подразделениях. В соответствии со специализацией и опытом сотрудников, для них подыскиваются вакантные места. Отвечающие требованиям вакансии сотрудники на конкурсной основе размещаются в структурных подразделениях".

В то же время для освобожденных от работы сотрудников создана возможность повышения квалификации.

"Гражданам, которые по результатам оценки профессионального уровня не собрали достаточного количества баллов и не были обеспечены работой в новой структуре, выплачиваются компенсации в 5-кратном размере заработной платы. В случае если сотрудник отказывается от всех предложений, с ним расторгается трудовой договор в соответствии с пунктом "б" (при сокращении численности или штатов работников) ст. 70 Трудового кодекса. Мы еще раз заявляем, что реформы в структурах SOCAR проводятся в соответствии с требованиями законодательства. Вся информация о деятельности SOCAR, в том числе, структурных реформах постоянно доводится до сведения общественности посредством СМИ", - заявили в SOCAR.